Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent köyünde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okul yeniden inşa ediliyor. Yeni okul, bölgedeki 9 köy ve 5 mahallenin öğrencilerine eğitim imkanı sunacak.

Mazgirt’te 8 derslikli okulun temeli, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun destekleriyle atıldı. Okul inşaatı, yaklaşık 5 milyon lira katkı sağlayan iş adamı Erdal İlaslan’ın desteğiyle yürütülüyor. Okulun haziran ayı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

’’Çocuklarımız okullarına kavuşacak, çok mutluyuz’’

Darıkent köyü muhtarı Sercan İlarslan yaptığı açıklamada, "Köyümüzde bulunan okul depreme dayanıksız olduğu için geçen yıl yıkıldı. Kendi köyümüz ve çevre köylerdeki öğrenciler, 30 kilometre uzaklıktaki Bulgurcular köyüne taşımalı eğitimle gitmek zorunda kaldılar. Kış aylarında bu uzaklık çocukları oldukça yordu. Ben ve hemşehrimiz Erdal İlaslan, Tunceli Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile görüştük. Temel için gerekli ödeneği Tunceli Valiliği sağladı. Kalan yapım işini ise Erdal İlaslan üstlendi. Çocukların okullarına yeniden kavuşacak olması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.