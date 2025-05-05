Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında usta sanatçıyı anmak, anlamak ve anlatmak amacıyla ‘Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu’ düzenleniyor. 9-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan sempozyumda, birbirinden değerli isimler tarafından 'Mavi Gözlü Dev'in eserleri konuşulacak.BURSA (İGFA) - Emeği, adaleti ve barışı her şeyin üstünde tutan dünya görüşü ve eserleri ile gerek Türkiye’de gerekse dünyada derin iz bırakan Nâzım Hikmet adına Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu’ düzenleniyor. 9-10 Mayıs tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sempozyum, Cuma günü saat 18.30’daki ‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’ adlı sergi açılışıyla başlayacak.

Nâzım Hikmet’in çok yönlü sanat hayatına ve politik duruşuna odaklanan özel sergi, Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde, Savaş Çekiç’in mekân tasarımı ve Nejat Biçen’in iletişim tasarımıyla hayata geçirildi.

İki bölümden oluşan serginin Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde yer alan kısmı, TÜSTAV, Nâzım Hikmet Vakfı ve Piraye Koleksiyonu’nun katkılarıyla hazırlandı.

Bu bölümde, Nâzım’ın şiirden tiyatroya, romandan sinemaya ve resme uzanan üretimleri, hayatına dair kronolojik bilgiler ve görsellerle birlikte belgesel bir anlatımla izleyiciye sunulacak. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki bölümde ise Nâzım Hikmet’le düşünsel ya da duygusal bağ kuran sanatçıların eserleri yer alacak.

Eserlerin büyük kısmı Ahmet Merey Koleksiyonu’ndan oluşurken, Nâzım’ın yeğeni Ayşe Yaltırım’ın da aralarında bulunduğu dört sanatçının çalışmaları koleksiyon dışından eklenerek sergiyi zenginleştiriyor. İki bölümlü sergi, hem belge niteliği taşıyan içeriğiyle hem de sanatın duygu yüklü diliyle Nâzım Hikmet’i daha yakından tanımak isteyenlere ilham verici bir deneyim sunacak.

Sempozyumun açılış konuşması ise Murathan Mungan tarafından yapılacak. Ardından ‘Yatar Bursa Kalesi’nde adlı müzikli şiir dinletisi Bursalılarla buluşacak.

Sempozyumun ikinci gününde ‘İçerik ile Biçimde Devrim’, ‘Destanlar’, ‘Şiirinde Kadın ve Aşk’, ‘Tiyatro-Sinema-Roman’ ve ‘Yaşamında Bilinenler, Bilinmeyenler’ başlıklı 5 oturum düzenlenecek. Gün boyu sürecek olan oturumlarda, birbirinden önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. Kapanış konuşmasını Asuman Susam’ın üstleneceği sempozyum, Nâzım Hikmet Şiir Ödülü töreniyle sona erecek.

1 Ocak – 1 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilen 91 başvuru arasından Hüseyin Ferhad’ın ‘Aşktır, Nerede Görsem Tanırım Onu’ adlı kitabı ödüle değer görüldü.