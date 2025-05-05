Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, belediye birim müdürlerinden bilgi aldı. Başkan Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Belediye Meclis üyesi Mehmet Akın ve belediye birim müdürleri eşlik etti.

İlk olarak Kemer Belediyesi Kındılçeşme Günübirlik Piknik Alanı ve Kır Düğün Bahçesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan karavan park, kır düğünü alanı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, çalışmaların iki gün içerisinde tamamlanması doğrultusunda birim müdürlerine talimat verdi.

Göynük’te çalışmaları inceledi

Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Göynük Mahallesi’nde yer alan Kemer Belediyesi Göynük Günübirlik Alan’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Başkan Topaloğlu, Göynük Günübirlik Alan’da yapımı devam eden tuvaletler ve karavan parkın otoparka çevrilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Topaloğlu, Göynük Mahallesi’nde son hızla devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını da yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, söz konusu yerlerdeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına kazandırılacağını kaydetti.

Tepe Park’ta incelemelerde bulundu

Daha sonra geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunulan Arslanbucak Mahallesi’ndeki Tepe Park Deniz Kafe’de çevre düzenlemelerini de yerinde inceleyen Başkan Topaloğlu, Kemerli vatandaşları Tepe Park Deniz Kafe’yi keşfetmeye davet etti.

Çamyuva’ya deniz kafe geliyor

Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler son olarak Çamyuva Mahallesi’nde yer alan Kemer Belediyesi Hizmet Birimi karşısındaki parkta incelemelerde bulundu. Söz konusu park içerisinde yer alan kafenin yenilenerek Kemer Belediyesi bünyesinde marka haline gelen Deniz Kafe’ye çevrileceği ve vatandaşların hizmetine kazandırılacağı belirtildi.

"Vatandaşlarımız yüzde 50 indirimden faydalanabilecek"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi Kındılçeşme Günübirlik Alan’daki çalışmalar sona geldi. Meclis üyemiz Mehmet Akın, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz burayla ilgili çok çalıştı. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Alanda kır düğünü için bir yer oluşturduk. Zemin döşemeleri yapılacak ve ayın 15’nde ilk düğünümüzü yapacağız. Bunun yanında 21 tane karavan kapasiteli karavan otoparkı yaptık. Karavanlar süreli olacak. Elektrik ve su kartla olacak. Yan tarafta da masalarımız ve piknik alanımız var. Mangal yakma yerlerimiz ve tuvaletlerimiz devreye girdi. Burası ücretli olacak. Yaptığımız Kemer Halk Kart projesi kapsamında kart sahibi Kemerli vatandaşlarımız yüzde 50 indirimden faydalanabilecek. Dışarıdan gelenler ise ücretini ödeyerek hizmetini alacak" dedi.

"Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz"

Göynük Mahallesi’nde yer alan günübirlik alanda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Başkan Topaloğlu, "Buradaki yerimizde tuvaletler yenilendi. Buradaki günübirlik alan iki gün sonra hizmete giriyor. Ayrıca Çamyuva Mahallesi’nde sosyal tesisimiz yok. Belediye hizmet binasının karşısında yer alan parkta tadilat yaparak Çamyuva halkına Deniz Kafe gibi bir yerde hizmet vermeye başlayacağız. Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’ndaki Deniz Kafe’nin biraz daha küçüğü olacak. Parkın içerisinde çocuk oyun grupları da yer alacak. Alanı geniş olduğu için burası daha da güzel olacak. Önümüzdeki günlerde her şey daha güzel olacak. Vatandaşımız bize güvenmeye devam etsin. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.