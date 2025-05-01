Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyatları’nda başarı elde eden öğrenciler düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 14 projeden biri olan Nazilli Matematik Olimpiyatları, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye devam ederken ilçedeki eğitim kalitesine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin matematik alanındaki bilgi ve becerilerini sergiledikleri yarışmada dereceye giren öğrenci ve takımlar, düzenlenen ödül töreni ile plaket ve madalyalarını aldı. Programda ödüller sahiplerine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek tarafından takdim edilirken, öğrencilerin başarıları büyük alkış aldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere, onların yarışmalara hazırlanmasında büyük emek harcayan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.