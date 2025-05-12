Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 91 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Salihli ilçe merkezine su verilen eski asbestli içme suyu isale hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. Çalışmalarda 40 yıl önce yapılan eski vana sistemleri de yenileniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı seferberliğine devam ediyor. Bu kapsamda, Salihli merkeze su taşınan eski hattın yerine 7 kilometre çelik içme suyu isale hattı döşeniyor. Son aşamaya gelinen çalışma kapsamında 40 yıl önce yapılan vana sistemi de yenileniyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski vanalar ile mevcut hatta yaşanan sorunların da modernizasyonu sağlanırken Salihli’ye daha kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak için yapılan çalışmalar sırasında kısa süreli su kesintisi yaşandı.

MASKİ tarafından yapılan açıklamada, yılların sorunlarını çözmek için çalışıldığı vurgulanırken yenileme işleminin hızla tamamlanarak, şebekeye su verilmeye başlandığı belirtildi. Başlatılan seferberlikle il genelinde dirençli ve sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturmak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.