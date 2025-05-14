Türkiye’nin akışkan teknolojileri lideri Masdaf, Düzce’deki güneş enerji santrali (GES) ile nisan ayında elektrik tüketiminin yüzde 75’ini yenilenebilir enerjiden sağladı. Şirket, yüksek verimli pompa teknolojileriyle de enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.DÜZCE (İGFA) - Masdaf, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreci adımlar atmaya devam ediyor.

Nisan ayında Düzce üretim tesislerinde kurulu güneş enerji santrali (GES) sayesinde elektrik tüketiminin yüzde 75’ini yenilenebilir enerjiden karşılayan şirket, karbon ayak izini azaltma yolunda önemli bir başarı elde etti.

Şirketin CEO'su Erhan Özdemir, GES yatırımlarıyla çevresel etkileri en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Nisan’da elektriğin yüzde 75’ini buradan sağladık. 2030 ve 2050 hedeflerimiz için yatırımlarımız sürecek” dedi.