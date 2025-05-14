Giresun’un Alucra ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.

Alucra İlçe Müftülüğü’ne bağlı Manevi Danışmanlık Birimi Koordinatörü Kadir Alış’ın öncülüğünde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda barınan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Alucra Şehitliği’nde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler, şehitlikteki kabir taşlarını temizleyip parke taşlarını yıkadı; ayrıca yabani otları temizleyerek alanın genel çevre düzenlemesini sağladı. Yapılan çalışmaların ardından şehitler için dua edildi.

Alucra İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür faaliyetlerin gençlerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturduğunu ve millî-manevî değerlerin yaşatılmasına katkı sağladığını ifade etti.