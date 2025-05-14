Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilere yönelik bir kutlama mesajı yayımlayarak, tarımın ülke ekonomisi ve stratejisi açısından önemine dikkat çekti. Borsanın Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, yaptığı açıklamada, "Bir milletin gücü, toprağına sahip çıkan insanlarıyla ölçülür. Çiftçi varsa hayat var, üretim var, bağımsızlık var." diyerek çiftçilerin ülkenin kalkınmasındaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Çiftçilerin, toprağın kokusunu bilen ve emeğin ne demek olduğunu en iyi anlayan insanlar olduğunu belirten Özkasap, "Tarım sektörü, bir ülkenin hem ekonomik hem de stratejik gücüdür. Gıda güvenliğinden istihdama, ihracattan sürdürülebilir kalkınmaya kadar her alanda tarımın ve çiftçimizin önemi her geçen gün artmaktadır" şeklinde konuştu.

İklim değişiklikleri ve artan maliyetlere rağmen üretimden vazgeçmeyen tüm çiftçilere teşekkür eden Özkasap, Manisa Ticaret Borsası olarak, çiftçilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, üreticilerin karşılaştıkları zorluklara rağmen yılmadan çalışarak ülkenin tarım ve ekonomi sektörlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Özkasap, "Bu zorlu süreçte, tüm çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyor, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.