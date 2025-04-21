Sivas Cumhuriyet Üniversitesini (SCÜ) temsil eden ilk hesaplamalı kimya yazılımı Magnetic Susceptibility Analysis (MASAL), SCÜ ile Rusya’nın Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi iş birliği ile bilime kazandırıldı.

SCÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Kaya tarafından geliştirilen "Property Prediction from Structural Differences" yöntemine dayalı olarak hesaplama yapan yazılımın kodlama işlemleri, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Konstantin P. Katin, Prof. Dr. Mikhail M. Maslov ve Prof. Dr. Kulyamin Pavel tarafından yapıldı.

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Kaya, geliştirilen yazılımın moleküllerin manyetik özelliklerinin hızlı ve güvenilir tahmininde kullanılacağını ifade ederek SCÜ’yü uluslararası arenada temsil edecek bu çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.