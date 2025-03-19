Yozgat’ta yağan karla yolun kayganlaşması sonucu, tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinden Şefaatli istikametine giden M.R.K. (26) idaresindeki araç Kuşçu Köyü mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki tarlaya uçtu. Otomobil yan yatarken, araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Ambulans ile hastaneye kontrol amaçlı kaldırılan araç sürücüsü M.R.K. yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.