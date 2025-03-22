Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, mart ayının son haftalarında lapa lapa kar yağdı.

Van’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, geçmiş yıllarda sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü bir kez daha hatırlattı. Hava sıcaklığının düne göre 9 derece birden düşmesiyle birlikte, kent genelinde yoğun kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde olduğu gibi kent merkezi de beyaza büründü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı ve akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ile kar yağışının devam edeceği belirtildi. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Ayrıca buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceğinden, vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte vatandaşlar, Meteoroloji tahminlerini takip ettiklerini ve dışarıya hazırlıklı çıktıklarını ifade etti. Kış mevsiminde beklenen karın ilkbaharda yağdığını belirten vatandaşlar, bu durumun Van’da sıkça yaşandığını dile getirdi.