Erzurum’un Aşkale ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza büründürdü. Kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Fakat dün sabah itibariyle aralıklarla başlayan yağmur dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

Sabaha kadar gerçekleşen kar yağışı sabahın erken saatlerinde de devam etti. Bahar geldi diye sevinen vatandaşlar güne kar ile başladı. Aşkale Belediyesi kar temizleme ekipleri günün ilk ışıklarıyla birlikte başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların zorluk yaşamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.

Hala daha devam eden kar yağışı, eski yıllarda sıkça kullanılan "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü yeniden hatırlattı.