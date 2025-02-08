Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, etkili olan sağanak yağış nedeniyle gece boyunca sahadaki çalışmalarına aralıksız devam etti.

Meteoroloji ve AFAD’ın kuvvetli yağış uyarısının ardından harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla yağış öncesinde gerekli tedbirleri aldı. Yağmur suyu giderleri, ızgaralar, rögarlar ve kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. 24 saat esasına göre 10 ilçede görev yapan ekipler, yağışın başlamasıyla birlikte riskli bölgelerde saha kontrollerine başladı. Alınan önlemler sayesinde ciddi aksaklıklar yaşanmazken, ALO 185 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar doğrultusunda yönlendirilen ekipler, tıkanan hatlara ve oluşan su baskınlarına müdahale ederek sorunları kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Sabaha kadar aralıksız çalışan ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.