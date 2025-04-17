Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi Kızılköy Sokak’ta kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.G., S.Ş., Y.Y., A.Ö., E.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda 5 adet el yapımı patlayıcı kartuş, 1 adet 3D ultrason dedektör, 1 jeneratör, 2 hilti ve uç takımı ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Ayrıca muhtelif patlayıcı madde kalıntılarına rastlandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.