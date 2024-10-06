Muğla’nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C. isimli şahıs, kiralık araçta sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Marmaris ilçe girişinde denetim gerçekleştiren ekipler, içerisindeki şahsın durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan kiralık araçta bulunan Ş.C.’nin kimlik sorgulamasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ş.C.’nin üst aramasında da sahte İsviçre kimliği ele geçirildi. Şahsın bu kimliği kullanarak kaçmaya çalıştığı belirlenirken gözaltına alınan S.Ç. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ş.C.’nin daha önce de yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu bilgisine ulaşıldı.