Eskişehir’de boş araziye atılan çöplerin toplanmamasından dolayı oluşan çevre ve görüntü kirliliği, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Eskişehir İstiklal Mahallesi’nde duyarsız vatandaşlar tarafından boş araziye atılan çöpler görüntü ve çevre kirliliğine sebep oldu. Vatandaşlar, sorumsuz kişi ya da kişiler tarafından atılan çöpler zaman zaman rüzgârın da etkisiyle dağıldığını, aynı zamanda mahallede kötü görüntüye sebep olduğunu söyledi. Açık alana bırakılan çöplerin görüntüsünden rahatsız olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu durumun bir an önce önlenmesi gerektiğini belirtti.