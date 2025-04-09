Muğla’nın Marmaris ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen polis ekipleri, hem eğlenceli hem de öğretici bir buluşmaya imza attı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Yıldönümü olan 10 Nisan Polis Haftası programları dahilinde Marmaris Ana Sınıfı’nı ziyaret eden polis ekipleri, minik öğrencilere polislik mesleğini tanıttı. Ziyarette öğrencilere polis temalı boyama kitapları, kırmızı düdükler ve şapkalar hediye edildi. Etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlendi, hem de polislerin toplumdaki görevleri hakkında bilgi sahibi oldu. Polis ekipleri hediye verdikleri çocukların mutluluğuna ortak olurken, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.