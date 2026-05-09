Marmaris Şehir Stadyumu'nda bugün oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off karşılaşmasında 1923 Afyonkarahisar SK, Marmaris Yat Marin FK karşısında 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında 1923 Afyonkarahisar SK futbolcusu Ali Berke Timurcioğlu'nun kaydettiği gol, maçın sonucunu belirledi. Erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan Afyon temsilcisi, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başardı. Kendi sahası ve taraftarı önünde mücadele eden Marmarisspor Yat Marin FK ise beraberlik golü için baskı kurmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede tribünleri dolduran taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi. Bu sonuçla birlikte Marmarisspor'un 3. Lig hayali sona ererken, 1923 Afyonkarahisar SK play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.