Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Paşatarlası Halk Plajı'nda başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 75 sporcu, su üzerinde sergiledikleri performanslarla izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Bodrum merkezde gerçekleştirilen organizasyona yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Paşatarlası sahilini dolduran vatandaşlar, sporcuların dalgalar üzerindeki kıyasıya mücadelesini cep telefonlarıyla kaydetti. Özellikle motosurf yarışlarında sporcuların yüksek hızda yaptığı manevralar büyük heyecan uyandırdı. Şampiyonanın ilk gününde motosurf yarışları yapılırken, sporcular zaman zaman dalgalarla mücadele etmekte zorlandı. Gün boyu süren yarışların ardından akşam saatlerinde antrenman programı ve motosurf ödül töreni gerçekleştirilecek. Organizasyon yarın flyboard ve su jeti yarışlarıyla devam edecek.

'Bodrum'un en güzel koyunda yarışıyoruz'

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, organizasyona 75 sporcunun katıldığını belirterek, '75 sporcumuz var. Ortam çok güzel, müthiş bir parkur var. Bodrum'un göbeğinde, en güzel koydayız. Seyirci görseli çok yüksek olan bir yer. Bu sene bu yarışı ilk defa burada yapıyoruz. Daha önce Kumbahçe'de, geçen sene ise Gündoğan'da yapmıştık; ancak buradaki Paşatarlası sahili müthiş. Görsel olarak da çok güzel bir görüntü sunuyor. Güzel bir yarış olacağını umuyoruz; kazasız belasız bir yarış olsun istiyoruz. Bunun ikinci ve üçüncü ayağı da 25-26-27 Eylül tarihlerinde Gündoğan'da olacak. Biz bu yarışların tamamını Bodrum'a almak, 5 yarışı da Muğla bölgesinde yapmak istiyoruz' dedi.

'Çekişmeli yarışlar olacak'

Organizasyon Jüri Başkanı Cenk Sezgin ise yarışların büyük mücadeleye sahne olacağını ifade ederek, 'Türkiye'nin her yerinden gelen sporcularımız ve kulüplerimiz var. Çok iddialılar, o yüzden oldukça çekişmeli geçecek' diye konuştu.