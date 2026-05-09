2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye, makaralı yay kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı. Çin'de düzenlenen organizasyonda, aralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney'in de bulunduğu milli takım sporcuları toplamda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Kadın milli takımından altın madalya

Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız; Hazal Burun, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz'dan oluşan kadrosuyla finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 233-232 mağlup eden millilerimiz, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkek milli takımı zirvede

Günün bir diğer altın madalyası ise Makaralı Yay Erkek Milli Takımımızdan geldi. Batuhan Akçaoğlu, Yağız Sezgin ve Emircan Haney'den oluşan milli takımımız, finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 234-231'lik skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den gümüş madalya

Karışık Takım kategorisinde mücadele eden Hazal Burun ve Emircan Haney ikilisi de başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Milli sporcularımız, turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney'in uluslararası arenada elde ettiği başarılar, hem Türkiye'ye hem de Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

Başkan Aras: 'Muğla'mızın gururu oldular'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, elde edilen başarıların ardından sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Başkan Aras 'Çin'de düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden, Muğla Büyükşehir Belediyemizin gururu Hazal Burun ve Emircan Haney başta olmak üzere tüm milli takım sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla hem ülkemize hem de Muğla'mıza büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, emeği geçen antrenörlerimize ve teknik ekibe teşekkür ediyorum' dedi.