Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlara vatandaşların daha kolay ulaşması için online başvuru dönemini başlattı.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle sosyal destek projelerine büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlara erişimi kolaylaştırmak ve ön başvuru süreçlerini hızlandırmak amacıyla Online Sosyal Yardım Başvuru Platformunu hizmete açtı. Vatandaşlar artık tüm sosyal destek başvurularını dijital ortamda https://sosyalyardim.mugla.bel.tr/ adresinden gerçekleştirebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği yeni sistem sayesinde vatandaşlar; MuğlaKart, gıda, eğitim, sağlık, engelli destekleri ve diğer sosyal yardım kalemlerine ilişkin başvurularını tek bir platform üzerinden gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda başvuru süreçleri şeffaf bir şekilde takip edilebilecek, değerlendirme süreci daha etkin ve hızlı yürütülebilecek. Online Sosyal Yardım Başvuru Platformu ile özellikle kamu hizmetlerinde erişilebilirliğin de önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

Başkan Aras: 'Vatandaşlarımız Sosyal destek başvurularını bir tıkla kolayca yapabilecek'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras online başvuru sisteminin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; 'Vatandaşlarımızın sosyal destek hizmetlerine daha hızlı, kolay ve eşit şekilde ulaşabilmesi için dijital dönüşümü sosyal hizmet alanında da hayata geçiriyoruz. İçinden geçtiğimiz ekonomik süreçte özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvuru süreçlerinde zaman kaybetmeden desteklere erişebilmesi bizim için çok önemli. Online Sosyal Yardım Başvuru Platformumuz sayesinde hemşehrilerimiz belediyemize gelmeden başvurularını kolayca güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirebilecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz'