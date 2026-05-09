Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden 8. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Muğla İl Finaline katılan öğrenciler birinciliklerin yarısını kazanarak önemli bir başarı elde ettiler.

8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Muğla İl Finali gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde düzenlenen turnuvada öğrenciler; Abluka, Küre, Pentago, Mangala, Motif, Equilibrio ve Kulami kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Köyceğiz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan yarışmalara katılan öğrenciler, Muğla genelindeki birinciliklerin yarısını kazanarak önemli bir başarıya imza atarak turnuvaya damga vurdu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 'Turnuva sürecinde görev alan Koordinatör Sedat Aksoy, Koordinatör Yardımcıları Meryem Dündar ve Melda Aktürk, ilçe danışmanı Raşit Yıldırım ile tüm hakem ve danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde mücadele edecek öğrencilerimize şimdiden başarı dileklerimizi sunuyoruz' ifadeleri kullanıldı. Ödül törenine Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Mustafa Özpoyraz, Muğla İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yıldız katıldı.