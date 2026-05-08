Latin Amerika'nın ritmi, dansı ve renkleri Marmaris'te hayat bulurken, Marmaris Latin Fest kapsamında Latin mutfağının birbirinden özel tatları da ziyaretçilerle buluşuyor.

Türkiye ile Latin dünyası arasında güçlü bir kültürel köprü kurmayı hedefleyen festival, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda renkli görüntüler eşliğinde devam ediyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan gelen ekipler, dans gösterilerinin yanı sıra gastronomi kültürlerini de Marmarislilerle paylaşıyor.

Festival alanında kurulan ülke stantlarında Latin mutfağından seçkin lezzetler sunulurken, kahve tadım alanları da ziyaretçilere farklı aromaları deneyimleme fırsatı sağlıyor. Dominik Cumhuriyeti standında kahve tadımı, geleneksel casabe ekmeği yapımı ve sıcak çikolata ikramı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Meksika standında Şef Nicolas Boujema, Meksika sokak lezzetlerini uygulamalı olarak tanıtırken, El Salvador standında geleneksel 'Pupusa' yapımı ve tadımı gerçekleştiriliyor. Panama standında ise sancocho, tavuklu pilav, empanada, tamales ile Hindistan cevizli ve muzlu tatlılar ziyaretçilere sunuluyor.

Festival süresince Paraguay, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili ve Venezuela stantlarında yöresel ürünler, ülkelere özgü kıyafetler, hediyelik eşyalar ve oyuncaklar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzik, dans ve gastronomiyi bir araya getiren Marmaris Latin Fest, pazar gününe kadar kenti adeta Latin Amerika sokaklarına dönüştürmeye devam ediyor.