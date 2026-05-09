Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye ait kapalı yüzme havuzunun ani bir kararla kapatılması, yüzlerce genç sporcu ve ailelerini mağdur etti.

Yaklaşık bir aydır havuzdan uzak kalan küçük ve yıldız kategorisindeki yüzücüler, şampiyonalara kara antrenmanlarıyla hazırlanmak zorunda kalırken, çevre ilçelerdeki havuzlara gidip gelmek için her gün en az 4 saatlerini yolda geçirdiklerini belirttiler. 2005 yılında düzenlenen Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali kapsamında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından açılışı yapılan belediyeye ait yüzme tesisi, yıllardır ilçede yüzlerce sporcuya hizmet veriyordu. Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan tesisin havuzu, aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz Nisan ayında belediyenin aldığı kararla kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve başka bir ilde çekildiği öğrenilen boş havuz görüntülerinin Marmaris'te çekildiğinin sanılması ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Velilerin 'ironi' amacıyla paylaştığı belirtilen video kısa sürede yayılarak tepkilerin büyümesine neden oldu.

'Su hissiyatımızı kaybediyoruz'

Genç sporcular, havuzdan uzak kaldıkları süreçte amfi tiyatro merdivenlerinde kara antrenmanları yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, su hissiyatlarının azaldığını ve derecelerinde düşüş yaşadıklarını söyledi. Sporcular, yaklaşan yarışmalarda başarı elde edememe endişesi yaşadıklarını dile getirdi. Yaklaşık 300 sporcunun kullandığı havuzun kapanmasının ardından antrenmanlar durdurulurken, kulüp ofislerinin de boşaltılması istendiği belirtildi. Kararın ardından sporcular ve veliler defalarca basın açıklaması yaptı. Veliler, kapatma kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak gençlerin spor yapma hakkının anayasal güvence altında olduğunu ifade etti.

'Derecelerimiz düştüğü için üzülüyorum'

9 yaşındaki yüzücü Vera Seyhan, antrenmanlarını havuz yerine kara çalışmalarıyla sürdürmek zorunda kaldıklarını belirterek, 'Çok madalyam var. Kara antrenmanları yaptığımız için derecelerimizin düşmesine üzülüyorum. Havuzumuz açık olsaydı her gün Muğla'ya gidip gelmek zorunda kalmazdık. Havuzumuzu geri istiyorum' dedi.

'Eşit şartlarda yarışamıyoruz'

Milli takım federasyon karmasına seçilen ve Temmuz ayında Bulgaristan'daki kampa katılacak olan 15 yaşındaki Alara Darı ise 'Seçildiğim için çok mutluyum. Yurt dışında ülkemi ve Marmaris'in adını duyurmak için elimden geleni yapmaya hazırım. Ancak diğer sporcularla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Çalışabileceğimiz bir havuzumuz olsun istiyoruz' diye konuştu.

'Milli takım kadrosunu bir saniyeyle kaçırdım'

Kadir Kürşat Barbaros, 10 yılı aşkın süredir yüzdüğünü belirterek, havuzun kapanmasının performanslarını doğrudan etkilediğini söyledi. Barbaros; '17-19 Nisan'da yapılan milli takım seçmelerinde çok küçük bir farkla milli takım yarışlarına katılma hakkını kaybettim. Türkiye ikincisi oldum, okul sporları final yarışlarında ise 50 metre sırtta Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Biz sadece havuzumuzun açılmasını istiyoruz. Arkamızdan gelen küçük kardeşlerimizin daha iyi bir yüzme kariyerine sahip olması için bu havuzların açık olması gerekiyor' dedi.

11 yaşındaki yüzücü Noyan Seyhan da her gün Muğla'ya gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, 'Derslerimiz aksıyor, notlarımız düşüyor. Kara antrenmanlarında yüzemediğimiz için su hissiyatımızı kaybediyoruz' ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Ayaz Ümmetoğlu ise havuzun kapanmasının hem derslerini hem de derecelerini olumsuz etkilediğini belirterek havuzun yeniden açılmasını istedi.

'Çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz'

Yüzücü velisi Ali Özkaynak, iki oğlunun lisanslı yüzücü olduğunu belirterek, 'Bir aydır çocuklarımızı her gün Muğla'ya götürmek zorunda kalıyoruz. İki hafta sonra yarışları var. İlgililere defalarca ulaşmaya çalıştık ancak sonuç alamadık. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, vatana millete faydalı bireyler olmasını istiyoruz' dedi.

Yüzücü velisi Kamil Memişoğlu da çocuklarını kendi imkanlarıyla Ortaca ve Muğla'daki antrenmanlara götürdüklerini belirterek, 'Bir aydır çok mağduruz. Çocuklarımız için havuz istiyoruz' diye konuştu.

Minik yüzücülerden Mira Ok ise 'İki yıldır yüzüyorum. Havuz kapanınca yüzemez olduk. Lütfen havuzumuzu geri açın' sözleriyle çağrıda bulundu.

'Çocuklar yollarda çok yoruluyor'

Yüzücü velisi Tülin Ahiakın, 13 yaşındaki oğlunun Türkiye dereceleri bulunduğunu belirterek, '6 Nisan'da havuz hiçbir bildirim yapılmadan kapatıldı. Spor İl Müdürümüz sayesinde Muğla ve Ortaca'da antrenman imkanı sağlandı ancak çocukları her gün bu ilçelere götürmek gerçekten çok zor. Çocuklar yollarda çok yoruluyor' dedi.

Kapanan havuzlarının önüne gelerek boyunlarında aldıkları başarı madalyaları ile havuzlarının açılmasını isteyen çocuklar 'havuzumuz açılırsa daha başarılı olacağız, lütfen havuzumuzu açın' diyerek ilgililere seslendiler.