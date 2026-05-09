Marmaris Latin Fest kapsamında düzenlenen Latin Partisi, yüzlerce dans tutkununu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda buluşturdu. Latin ezgileri eşliğinde saatlerce dans eden katılımcılar, festivalin en renkli gecelerinden birine imza attı.

Marmaris Latin Fest, Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde renkli görüntülerle devam ediyor. 7 Mayıs'ta başlayan ve 10 Mayıs'a kadar sürecek festival, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı dans, müzik, eğlence ve lezzetin merkezi haline getirdi. Türkiye'nin en kapsamlı Latin etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivale, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan ekipler katılıyor. Gün boyunca sahne alan dansçılar ve müzisyenler, ziyaretçilere adeta Latin Amerika atmosferi yaşatıyor. Festival kapsamında kurulan stantlarda ise Latin mutfağının özel tatları Marmarislilerle buluşuyor.

Akşam saatlerinde yoğun ilgi gören meydanda dün düzenlenen Latin Partisi'de ise coşku doruğa çıktı. Marmaris'te faaliyet gösteren dans okullarının öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte yüzlerce kişi iki saat boyunca Latin ezgileri eşliğinde dans etti. Salsa ve bachata ritimleriyle festival alanını dolduran katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin sanat ayağı ise Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde devam ediyor. Burada gerçekleştirilen dans atölyeleri ve Latin film gösterimleri sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.