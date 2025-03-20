Marmaris Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım, onarım ve üst yapı çalışmasına devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonu öncesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri ekipleri Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi 75, 77 ve 54 sokakta çalışma başlattı.

Toplam 3000 metrekarelik alanda yol ve üstyapı düzenlemesi başlatan belediye ekipleri aynı zamanda yağmursuyu hattını yeniliyor. MUSKİ ve diğer kurumlarla koordineli olarak tamamlanacak altyapı çalışmasının ardından sokağa beton parke taşı döşenecek. Sokaklar tamamen yenilendikten sonra kullanıma açılacak.

Marmaris’in birçok noktasında yol ve üstyapı çalışması başlatıldığını söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Sezon öncesinde gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sorunları gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Anlayışları için tüm komşularımıza teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.