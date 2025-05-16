Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Marmara Denizi’nde kirliliğe neden olan Yalova’nın Çınarcık Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin lira ceza uygulandı.

Şikayet üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık’ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi’ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi’ne döküldüğünü tespit etti. "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" çerçevesinde yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi’ne 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı.