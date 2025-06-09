Tunceli’de doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülenen Kafkas yılanı, kameraya saldırdı.

Tunceli, doğası ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede doğa koruma görevlisi Murat Özel, Kafkas yılanına rastladı. Özel, o anları cep telefonu kamerası ile kayda alırken, yılan bir anda saldırdı. Yılan ardından ormanlık alana giderek gözden kayboldu.