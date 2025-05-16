Marmara Adası’nda hizmet veren Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi’nde kurulan ’hemodiyaliz ünitesi’ hasta kabulüne başladı. Ünitenin haftanın 6 günü hizmet vereceği bildirildi.

Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi’nde yapımı tamamlanan hemodiyaliz ünitesi, 16 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. Hasan Aydın, "Kurumumuzda kurulan hemodiyaliz ünitemizle birlikte önemli bir ihtiyaca cevap vermeye başlamış bulunuyoruz. Diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hastalarımız, artık deniz ve kara yolculuğu ile birlikte günlük gidiş geliş yaklaşık 5 saat süren yolculukla Erdek ve Bandırma ilçelerine gitmeden tedavilerini Marmara’da alabilecekler. Ünitemiz her hafta Pazartesi gününden başlayıp Cumartesi günü dahil haftanın 6 günü 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Sabah 08.30-12.30 ve öğleden sonra 13.30-17.30 olmak üzere iki seans halinde hastalarımıza diyaliz hizmeti sunulacaktır" dedi.

Başhekim Aydın, ünitede 3 aktif diyaliz cihazı bulunduğunu, muhtemel teknik aksaklıklara karşı 1 yedek cihazın da hazır olduğunu belirtti. 3 yatak kapasitesiyle hizmet veren ünitenin, hastaların başka ilçelere gitmeden tedavi olabilmesine imkan sağladığı bildirildi.

Aydın ayrıca, "Hemodiyaliz ünitemizin açılış sürecinde emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin olmak üzere, kurumumuza adını veren yeni hizmet binamızın bağışçısı merhum Süleyman İlik’e, hemodiyaliz ünitemiz için bağışta bulunan Avni Şahin’e, Cemil Dalkıran’a, Yaşar Dalkıran’a, Hüseyin Semerci’ye, Kurtuluş Akkuş’a, Özdemir Ata’ya, Mehmet Ali Akkuş’a, Serhat Semerci’ye, Yalçın Akın’a ve Ahmet Önel’e, tüm sağlık yöneticilerimize, hastane personelimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.