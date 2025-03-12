Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatı ve gramajı ile yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ekipler, reyondaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların aynı olup olmadığını da titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, market yetkililerine etiket ve son kullanma tarihi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Söğüt Belediye yetkilileri, denetimlerin halk sağlığını korumak ve ticaretin adil bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.