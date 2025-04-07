Bursa’da bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı adım atan kişiye motosiklet çarptı. İlginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir markete alışveriş yapmak için giren adam, alışverişini tamamladıktan sonra dışarı çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, marketten çıkan adama çarptı. Olayın şokunu giren çevredekiler hemen 112 ekiplerini arayıp yardım isterken, yere düşen motosiklet sürücüsü ve yayanın yanına koştu. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan iki kişinin ciddi bir durumu olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.