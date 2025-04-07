Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ikinci ara tatil sona erdi. Okullarda ara tatilin ardından ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan’da yaptı. Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen 9 günlük tatilin bitmesinin ardından öğrenciler ve öğretmenler okula döndü. Zeytinburnu Atatürk İlkokulu’nda da tatil sonrası ilk ders heyecanı yaşandı. Öğrenciler, yağışlı hava nedeniyle okulun koridorunda İstiklal Marşı okudu. Törenden sonra ise ilk ders zili çalarken, öğrenciler sıralarında yerlerini aldı. Minikler, tatillerinin güzel geçtiğini ve okulu özlediklerini ifade etti. Öte yandan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025’te sona erecek.

"Tatil çok güzel geçti"

Tatilinin güzel geçtiğini belirten öğrenci Feran Arı, "Şeker topladık kuzenlerimle, İzmit’te dayımıza gittik. Orada şeker topladık. Tatil çok güzel geçti" dedi.

"Tatilde okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim"

Tatilde okulunu özlediğini söyleyen öğrenci Bünyamin Derek ise "Tatilde kuzenlerime gittim. Paraya topladım. Ödevlerimi yaptım. Tatilde okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim" şeklinde konuştu.

"iyi ki okullar açılmış"

Ömer Bulut Tınır ise "Tatilde top oynadım. Kitap okudum. Ödevlerimi yaptım. Güzel hissediyorum iyi ki okullar açılmış. Okulda matematik dersini ve oyun oynamayı özledim" ifadelerini kullandı.