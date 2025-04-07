Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) Türkiye’deki ilk örneklerden birisi olan Merkezi Sınıf Binası inşaatında sona gelindi. Aynı anda 2.500’den fazla öğrencinin eğitim alabileceği projenin yaz aylarında faaliyete alınması planlanıyor.

BUÜ öğrencilerini ortak derslerde buluşturacak olan ‘merkezi sınıflar’ projesinde sona gelindi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, beraberindeki yöneticilerle birlikte inşaatı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemine yetiştirilecek bina, öğrencilerin alacakları derslerin özelliğine göre donatıldı. Akıllı bina olarak tasarlanan proje sayesinde hem öğrencinin daha nitelikli eğitim alması hem de zaman ve mekândan tasarruf edilmesi sağlanacak.

Binlerce öğrenciye kolaylık sağlayacak

Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Merkezi sınıf binasında artık sona yaklaştık. Üniversitemizde çok fazla ortak ders alan öğrencimiz var. Bunlar aynı zamanda farklı hocalarımızdan ders alıyor. Her bölüm için ayrı ayrı sınıflarda bu dersler işleniyor. Zaman kaybediliyor, hocalarımız daha fazla emek sarf etmiş oluyor. Bu binada ise işler çok daha kolaylaşacak. Örneğin fizik dersi alan tüm öğrenciler aynı sınıfta tek bir hocadan ders alacak. Bu durum binlerce öğrencimiz için de kolaylık sağlayacak" dedi.

Zamandan tasarruf sağlanacak

Amerika ve Avrupa’da bu alanda çok sayıda örnek olduğuna işaret eden Rektör Yılmaz, Türkiye’deki ise henüz sadece birkaç üniversitede merkezi sınıf uygulamasına geçildiğini aktardı. Bir ders için farklı fakültelerde, farklı sınıflarda ve farklı akademisyenlerden yararlanmak yerine tüm öğrencilerin tek bir sınıfta, tek bir hocadan ders alınabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Merkezi sınıf projemiz bittiğinde 50 kişilik sınıfları bir araya toplayacağız. En az 5 sınıfı bir araya getireceğiz. Böylelikle öğrenci hangi saati uygun ise, o saatte derse girebilecek. Temel dersleri ve bunların laboratuvarlarını merkezi sınıflarda toparlayacağız. Bu kıymetli projenin inşaatı uzun süredir devam ediyordu. Bitirmek bizlere nasip oldu. Projede emeği bulunan eski rektörlerimiz ve yöneticilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Tam donanımlı bir eğitim merkezi

Projenin özellikleri hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, binanın bodrum ve zemin dâhilolmak üzere toplam dört katlı olacağını aktardı. Yılmaz, 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezi sınıf binasında ihtiyaca göre çeşitli büyüklük ve kapasitelerde 9 amfi sınıf , 5 sınıf , 7 laboratuvar, 1 kafe, 35 akademik ve idari personel odası, 3 salon, 11 toplantı salonu, 3 yemek salonu ile sergi, arşiv ve depo gibi alanların yer alacağını açıkladı.