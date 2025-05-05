Mardinli aşçı Sidar Aksoy, öğrencilerle bir araya gelerek, "Bir aşçı mutluluğu dağıtan bir büyücü gibidir" dedi.MARDİN (İGFA) - Mardin Artuklu’daki Şehit İlhan Varank İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen “Aşçı ve Mutfak” söyleşisinde, Mardinli aşçı Sidar Aksoy öğrencilerle bir araya geldi.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi kapsamında gerçekleşen etkinliği, 5. sınıf öğrencileri Yağmur Belek ve Mira Ersan yönetti.

Samimi bir ortamda geçen söyleşide Aksoy, aşçılık yolculuğunu ve mesleğine duyduğu sevgiyi paylaştı.

Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Aksoy, “En önemli baharat hangisi?” sorusuna “tuz” cevabını vererek, tuzun hayatımızdaki önemini vurguladı. “Aşçılık, âşık olunmadan yapılamayacak bir meslek. Bir aşçı, mutluluğu dağıtan bir büyücü gibidir” diyerek mesleğine olan tutkusunu dile getiren Aksoy, çocukluk hayalini gerçekleştirerek mutlu olduğunu belirterek, öğrencilere hayallerindeki mesleği korkmadan seçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.