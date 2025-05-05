Türk Kızılay’ın 105’inci Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkilileri ile Kızılay delegeleri ve gönüllülerinin katılımıyla Ankara’da düzenlendi. Genel Kurulda geçerli oyların tamamını alan Fatma Meriç Yılmaz yeniden genel başkan seçilirken, kurumun yönetiminde söz sahibi olacak yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Türk Kızılay’ın üç yılda bir düzenlediği Olağan Genel Kurul, Kızılay Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil tolum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay, bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor" dedi.

Kızılay’ın 6 Şubat depremleri sonrası bölgede yürüttüğü çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay’dır. Deprem bölgesinde 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphane ile 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kızılay’ın yeni yönetimine başarılar dileyen Erdoğan, "Hükümet olarak 23 yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. İnanıyorum ki milletimiz de Kızılay’ı desteklemeye ve Kızılay’ımızı daha da büyütmeye devam edecek" dedi.

"157’nci yaşına yaklaşan merhamet çınarı"

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz ise konuşmasında, "Bugün Kızılay dediğimizde sadece bir kurumdan değil, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarından bahsediyoruz. Bu çınarın her dalı bir cana dokunmak, bir derde merhem olmak için var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kızılay’ adını verdiği bu cemiyet, Çanakkale siperlerinden bugünün afet bölgelerine, Afrika çöllerinden Gazze’ye kadar insaniyet bayrağının yılmaz bir taşıyıcısı olma misyonunu sürdürüyor. Tüm bu hizmetlerimiz, milletimizin hayırla yoğrulmuş kalbinin eseri" şeklinde konuştu.

Oyların tamamını alarak yeniden seçildi

Konuşmaların ardından Yılmaz, 941 delegenin katıldığı seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Kızılay’ın yeni yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de belirlendiği oylamanın ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, Türk Kızılay’ın insanlığa hizmet anlayışını güçlendirerek iyiliği el ele büyütme çağrısı yaptı. Kızılay’ın yönetim ve Denetim Kurulu listesi şöyle oluştu:

"Yönetim Kurulu üyeleri

Fatma Meriç Yılmaz (Genel Başkan)

Esra Özkoç

Semra Tozaraydın

Zübeyde Çelik

Emre Koç

Yusuf Ramazan Saygılı

Şükrü Can

Ömer Faruk Çalışkan

Kamil Karadeniz

Yener Tanık

Mustafa Sarılar

Denetim Kurulu Üyeleri

İsmet Durmuş

Mustafa Umut Yalçın

Selman Keresteci

Zuzan Hasibe Beytul

Nur Çetin"

Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2011’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’na atanarak 2014’te profesör unvanı aldı. Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015-2023 yıllarında Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliği yapan Prof. Dr. Yılmaz, 2023’te Türk Kızılay Genel Başkanı seçildi. 2025 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili oldu. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini sürdüren Prof. Dr. Yılmaz’ın çalışmalarında halk sağlığı ve laboratuvar tıbbı önemli bir yer teşkil ediyor. Yılmaz geçtiğimiz yıl Stanford Üniversitesi’nce hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldı.