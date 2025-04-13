Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İki farklı iş yerinden 49 bin TL değerinde ürün çaldılar İki farklı iş yerinden 49 bin TL değerinde ürün çaldılar

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İpek Mahallesi’nde plakası belirlenemeyen tır ile 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçta bulunan Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA