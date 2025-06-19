Mardin’de, tarihi kent siluetini bozan betonarme yapıların yıkımı sürüyor.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan ve tarihi dokuyu gölgeleyen betonarme yapılar tek tek kaldırılıyor. Artuklu ilçesindeki 1. Cadde üzerinde, Ulu Cami yanında bulunan yapıların yıkımına devam ediliyor.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yürütülen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akkoyun, "Şehir kimliğinin ortaya çıkarılması, geleneksel yapıların korunması ve şehrin turizm açısından daha da canlandırılması için idaremiz tarafından tespitler yapılmıştır. 240 adet betonarme eklenti, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkım kararı alınmıştır. ‘Mardin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında tespit edilen ve Kurulca yıkım kararı verilen 240 yapı, 1. Caddenin yayalaştırma projesi ve Tarihi Çarşıların Canlandırılması için bu alanda tespit edilen yapılardır. Bunun dışında 1000 adet tarihi dokuya aykırı yapı da tespit edilmiştir. Şu ana kadar 50 adet yapı, 194 adet bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Mardin’in Artuklu ilçesi, Kentsel Sit Alanı ve Ulucami Mahallesi’nde, mülkiyeti özel şahıslara ait taşınmazların yıkımının tamamlandığını aktaran Akkoyun, "Şu an üzerinde bulunduğumuz yer, 4 katlı yapı 7 bağımsız bölümden oluşuyor. 2 katı yıkılmış, 2 katının yıkımı da devam etmektedir. Bizim burada Mardin’imizde bu çalışmadaki amacımız, tarihi Mardin siluetine aykırı yapıların ortadan kaldırılması, Mardin’imizin daha güzel bir görüntüye kavuşmasıdır" diye konuştu.

Çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle yürütüldüğünü belirten Akkoyun, "Bu çerçevede Mardin Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızın destekleri ile bu tarihi yapıya aykırı, sonradan yapılmış yapıların tespiti ve yıkımı gerçekleştirilmektedir. Yine bu yapılar yıkılırken vatandaşlarımızın da mağdur edilmemesi adına, tespit edilen yapılar vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle görüşülerek, uzlaşma sağlanarak ve tespit edilen bedeller ödenerek yıkılmaktadır. Yıkılan yapıların üzerinde bulunduğu arsalar da yine mahallenin ve bölgenin şartlarına göre yeşil alan, otopark veya kamu alanı olarak değerlendirilmektedir ve değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, daha güzel bir görüntüye kavuşması için tarihi Mardin’de bu çalışmaları inşallah devam ettireceğiz. Daha güzel, silueti, daha güzel bir Mardin için gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkoyun, Mardin’in tarihi fotoğraflarının da incelendiğini belirterek, "Bu yapıların büyük bir kısmı son 50 yılda yapılan yapılar. Bu yapıların tamamı yıkıldığı zaman sizler de göreceksiniz; Mardin’imiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Yani tarihi Mardin silueti daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Bunun için de inşallah çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl inşallah tespit edilen yapıların yıkımına yoğunluk vereceğiz. Bakanlığımızın desteğiyle ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde sonradan eklenen betonarme yapılar, silueti bozan yapılar ortadan kaldırıldıktan sonra Mardin’imiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" dedi.