Mardin’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğiyle "Ruhları Kardeş Şehirler Mardin ve Kudüs" programı düzenlendi.

YÖK’ün üniversiteleri halkla buluşturmak amacıyla başlattığı "Bilim Kafe" programı kapsamında Kasımiye Medresesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar katılımcılara hitap etti.

MAÜ Rektörü Özcoşar, Yükseköğretim kurumunun son yıllarda üniversitelerin halkla buluşması konusunda oldukça önemli adımlar attığını vurguladı. Kudüs’ün, Filistin’in Gazze’nin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyanın gidişatına etki edecek en önemli coğrafya olduğunun ortaya çıkacağını söyleyen Özçoşar, "Mardin ruhunu, ilhamını, fiziksel yapısını tamamen Kudüs’ten alan, ilham alan, Kudüs’ü yönetmiş Artukluların eliyle kurulan bir şehir. Dolayısıyla Mardin’in bu noktada ayrı bir özelliği ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugün de Kudüs Mardin ilişkisini ortaya koyacak bir konuyla başladık çalışmaya. Kudüs tarih boyunca farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir selamet şehri bir barış şehri tıpkı şu an Mardin’de olduğu gibi dolayısıyla Kudüs’ün de Mardin gibi selamet şehrine dönüşmesine yönelik uluslararası bir çaba gerekiyor. Biz burada Kudüs ve Mardin’i anlatırken tarihi bir geçmişten bahsetmeyeceğiz, aynı zamanda Kudüs merkezli küresel barış vurgusu yapacağız. Bence şu an insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de bu oluşturuyor" diye konuştu.