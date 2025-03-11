Mardin’in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağında M.B (25) idaresindeki 31 ASJ 912 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.