Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde Mahmut A. yönetimindeki 52 KC 887 plakalı kamyonet ile Hamza A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.