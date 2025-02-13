Mardin Valiliğinin koordinasyonunda 8 araç ve 20 personelin katılımıyla tekstil fabrikasında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) tekstil fabrikasında "Yangın Farkındalık Eğitimi ve Tahliye " tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryoya göre 200 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve itfaye ekipleri, yangını söndürüp güvenlik koridorunu oluşturduktan sonra personeli tehliye etti.

Tatbikatın ardından ekipler tarafından afetlere karşı bilinçlendirme, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri, güvenli toplanma alanları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verdi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez, yaptığı açıklamada kentte bulunan OSB’lerde ’Yangın önleme ve bilgilendirme projesi’ kapsamında yangın eğitimleri verdiklerini söyledi. Bugün 8 araç ve 20 personelin katılımıyla 200 vatandaşa yönelik yangın önleme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini aktaran Dönmez, şöyle dedi:

"Buradaki temel amacımız afetlere, yangınlara karşı bilinçlendirme, yangınları önleme ve yangına karşı korunma yollarını öğretmek. Hedefimiz birinci ve ikinci OSB’lerde bulunan bütün işletmelere bu yangın eğitimini verip farkındalığı arttırmak. Muhtemel yangın afetlerine karşı bütün vatandaşlarımızı, bütün işletmelerimizi bilinçlendirmek bu vesileyle afetlerden doğabilecek zararı minimize etmeyi amaçlıyoruz."

Dönmez, diğer kurum ekipleri ile kordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirterek, muhtemel afetleri her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Murat Tunç ise tatbikatlar vatandaşları afet ve risklerinin azaltılması konusunda bilinçlendirmeyi aynı zamanda afetlere karşı hazırlık konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılmasını amaçladıklarını aktardı.