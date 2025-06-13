Mardin'nin Artuklu ilçesindeki Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu’nun Kaligrafi Kursu, yıl sonu sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Artuklu ilçesindeki Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen Kaligrafi Kursu, dokuz aylık eğitimin ardından öğrencilerin eserlerinden oluşan bir sergiyle tamamlandı.

Sergi, veliler, öğrenciler ve davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Mardin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aykut Kurtoğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatsal eğitimin estetik bakış açısı ve özgüven kazandırdığını vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin okullarda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Okul Müdürü Hakan Bulunmaziz, kaligrafinin öğrencilerin sabır ve disiplin becerilerini geliştirdiğini belirtirken, kursu yürüten Türkçe Öğretmeni Mehmet Emin Gündüz’e teşekkür etti. Gündüz, “Kaligrafi, yazı estetiğinin ötesinde bir kişilik eğitimidir. Öğrencilerimizin sergideki heyecanı en büyük ödülümüz” dedi.

Kursiyerlerden 7. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Admış, “Kaligrafi bana sabrın ve güzel yazmanın değerini öğretti. Eserimi sergide görmek çok mutluluk verici” derken, Havva Sincar ise, “Harflerin sanatla buluştuğu dersler bana sabretmeyi öğretti. Eserlerimin sergilenmesi gurur verici” diye konuştu. 6. sınıf öğrencisi Yusuf Admış ise, harfleri süslemeyi öğrenmenin keyifli olduğunu belirtirken, yazılarını sergilemekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kaligrafi kursu, öğrencilerin sanatsal üretimle birlikte kişisel gelişimlerine katkı sağladı.