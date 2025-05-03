Mardin’in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari aracın boş alan savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karataş Mahallesi’nde 41 AKK 741 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş alana uçtu.

Kazada araçta bulunan Hamdullah K., Hasan K., Hamdullah K. ve Hacı K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.