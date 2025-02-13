Mardin’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınmakta olduğu belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 14 Şubat 2025 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.