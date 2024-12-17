Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli incelemelerde bulunup çiftçilere 19 bin 480 zeytin fidanı dağıttı.

Derik ilçesinde, Mardin Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Derik Halhali Zeytini Anavatanına Geri Dönüyor Projesi" kapsamında çiftçilere 19 bin 480 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya gelerek zeytin fidanı dağıtan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Derik zeytininin dünya piyasasında daha çok yer alması için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Vali Akkoyun, “Mardin’in bereketli topraklarında geleneksel tarım ürünlerimizi yeniden canlandırmak için projelerimize devam ediyoruz. Derik, son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir mesafe kat etti. Bizim hedefimiz bu çıtayı daha da yukarılara taşımak. Çiftçilerimizin çalışmalarıyla birlikte ekonomiyi güçlendirecek, geçimi kolaylaştıracak projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Vali Akkoyun, Derik Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve güvenlik birimleri amirleriyle genel asayiş ve güvenlik konularında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında, şehit Bekçi Ali Ege’nin ailesini de ziyaret eden Vali Akkoyun, “Aziz şehitlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Onların bizlere emaneti olan aileleriyle her zaman dayanışma içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun ve beraberindekiler, vefat eden öğretmen Serhat Önel’in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, Vali Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi Derik İlçe Koordinasyon Merkezi ve MARSU Derik Şube Müdürlüğünü de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.