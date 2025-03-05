Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un himayelerinde, merkez ve 10 ilçesinde hayata geçirilen Ramazan etkinlikleri Kızıltepe ve Derik ilçelerinin ardından Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirildi.

Mazıdağı ilçesinde bin 300 kişinin katılımı ile düzenlenen iftar yemeğine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun,İl Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhanlı, Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Küçükçayır, kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi parti, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan iftar programında konuşan Vali Akkoyun, devletin ihtiyaç anlarında her daim vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Bizler gönüllerinizden gelen bir Allah razı olsun kelimesine talibiz. Devletimiz milletinin emrindedir ve emrinde olmaya da devam edecektir. Yeter ki sizler birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza edip huzurun, barışın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edin" dedi.

"Yıllardır bu kadim topraklarda, devletimizin, bayrağımızın ve ezanımızın yanında sağlam bir duruş gösterdiğiniz için tarafınızı huzur, güven ve istikrardan yana seçtiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diyen Vali Akkoyun, "Kamu hizmetlerinin planlamasında ve uygulanmasında Mardinli hemşerilerimizi merkeze alan bir anlayış ile hızlı ve kaliteli bir kamu hizmeti modeli ön görüyoruz" ifadelerinde bulundu.