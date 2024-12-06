Mardin’in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nusaybin-Tilkitepe Mahallesi üzerinde plakası belirlemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.