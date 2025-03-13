Mardin'de Midyat Belediyesi, şehir genelindeki yolların kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla başlattığı asfalt yama ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.MARDİN (İGFA) - Muğla'da Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Midyat'ın her noktasında planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Midyat Belediyesi, şehir içi ve şehirlerarası yolların bakım ve onarımına büyük önem veriyor.

Bu kapsamda, yıpranmış ve bozulmuş yolların tespit edilerek onarılması, yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, Midyat'ın merkezinden en uzak mahallelerine kadar her noktada yol bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Belirlenen plan ve program dahilinde, öncelikli ihtiyaçlara göre hareket edilerek çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN VATANDAŞLARA MÜJDE

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Bu doğrultuda, Midyat'ımızın her noktasında yol düzenleme çalışmalarımız planlar dahilinde sürecektir." ifadelerini kullandı.