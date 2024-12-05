Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ’Anne Dostu Hastane’ unvanını aldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Anne Dostu Hastane Programı” kapsamında yerinde değerlendirme sonucu, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane Unvanını’ almaya hak kazandı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, güvenli ve kaliteli gebelik süreci ve doğum hizmeti almanın tüm anne adaylarının hakkı olduğunu söyledi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, her zaman bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Yavuz, "Anne Dostu Hastane unvanı, bizim için önemli bir başlangıçtır. Daha iyisini yapacağımıza olan inancımızla, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, kadınların ihtiyaçlarına uygun donatılmış doğumhanenin tesisinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yeşil, "İnanıyorum ki doktoruna, ebesine güvenen kadınlar, korku aşılayan hikayelere veya çevresinden gelen yanlış yönlendirmelere teslim olmayacak ve doğum serüvenini doğal yöntemlerle tamamlayabilecektir" dedi

Yavuz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ildeki öncü rolüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilimizin amiral gemisi konumunda. Değerlendirmeleriniz bizim için çok kıymetli. Sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük amacımız. Anne adaylarının en güzel annelik deneyimini yaşadığı bir ortamı sunmak bizim için büyük bir değer. Bu unvanın kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Tören, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil’e Sağlık Bakanlığı değerlendirme ekibi tarafından verilen unvan takdimi ile sona erdi.