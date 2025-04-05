Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Derik ilçesine bağlı Bayırköy ve Kayacık Mahallelerinde meydana gelen hortum sonrası zarar gören vatandaşlara destek elini uzattı.

Derik ilçesinde meydana gelen hortumun ardından bazı vatandaşlara ait hayvan barınakları tahrip olurken, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla büyükşehir belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından, hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere hortumdan etkilenen vatandaşlara çadır desteği sağlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, kırsal kesimlerde yaşanan olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Çadır yardımları, bölgedeki hayvanların güvenli bir şekilde barınmasını sağlarken, vatandaşlar da verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.